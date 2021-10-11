В Новом Токсово ночью загорелись несколько частных домов

В Новом Токсово ночью загорелись несколько частных домов
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В ночь на 11 октября во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар. Там загорелись несколько частных домов.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 3:40.

По информации ГУ МЧС по региону, горели частные дома на площади 144 квадратных метра. Жители Нового Токсово заметили дым и сообщили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось в 5:25. Сведений о пострадавших не поступало. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в доме Чубакова на набережной Карповки потушили.

Всеволожский район пожар происшествия


 

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