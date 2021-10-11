В Роспотребнадзоре рассказали, какое количество воды нужно употреблять в сутки

Эксперт отметила, что вода – очень важный компонент. Фото: unsplash

Эксперт отметила, что вода – очень важный компонент. Фото: unsplash

Диетолог Наталья Денисова рассказала о необходимом для человека количестве воды в сутки.

Эксперт отметила, что вода – очень важный компонент. Она обратила внимание на то, что человек на 70% состоит из воды, поэтому правильный питьевой режим очень важен. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Петербургу.

Врач добавила, что это — один из основных компонентов правильного питания и здорового образа жизни. В среднем, потребность человека в воде – примерно 30 миллилитров на килограмм веса.

Диетолог отметила, что потребность зависит от того, где мы находимся, в каком помещении, при каком климате, чем занимаемся. В целом, человеку необходимо полтора-два литра в день.

Денисова обращает внимание, что это также морс, чай. А вот с кофе надо быть поаккуратнее, потому что кофеин выводит жидкость из организма, добавляет специалист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог рассказала, почему с возрастом сложнее худеть.