Стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 11 по 17 октября

Их также установят в Сестрорецке, Пушкине и Колпино. Фото: Администрация Ленинградской области

Их также установят в Сестрорецке, Пушкине и Колпино. Фото: Администрация Ленинградской области

Стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на этой неделе. Они фиксируют превышение скорости на опасных участках дороги во всех районах Петербурга, места расположения комплексов определяют в Управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Так, комплексы фиксации превышения скорости с 11 по 17 октября будут установлены по адресам: Витебский проспект, 53, Пулковское шоссе, 35, Таллинское шоссе, 155, Парашютная, 45, Индустриальный проспект, 86. Их также установят в Сестрорецке, Пушкине и Колпино. Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга иномарка сбила восьмиклассницу, которая перебегала проезжую часть на красный свет.