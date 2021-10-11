Стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 11 по 17 октября

Стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на этой неделе. Они фиксируют превышение скорости на опасных участках дороги во всех районах Петербурга, места расположения комплексов определяют в Управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Так, комплексы фиксации превышения скорости с 11 по 17 октября будут установлены по адресам: Витебский проспект, 53, Пулковское шоссе, 35, Таллинское шоссе, 155, Парашютная, 45, Индустриальный проспект, 86. Их также установят в Сестрорецке, Пушкине и Колпино. Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга иномарка сбила восьмиклассницу, которая перебегала проезжую часть на красный свет.