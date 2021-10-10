Перебегавшая дорогу школьница попала под машину на Суворовском

В центре Петербурга иномарка сбила восьмиклассницу, которая перебегала проезжую часть на красный свет.
Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по городу. Автомобильная авария с участием пешехода произошла накануне на перекрестке 2-й Советской улицы и Суворовского проспекта.
14-летняя школьница переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, когда ее сбил автомобиль «БМВ 740». За рулем находился 58-летний водитель.
Девочка в результате наезда получила травмы средней тяжести. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.
Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства ДТП.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что восьмилетняя девочка госпитализирована после ДТП на Полюстровском.