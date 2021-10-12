ООН: мир на грани водного кризиса

ООН: мир на грани водного кризиса
К потреблению нужно относиться с умом. Фото: pixabay.com

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН заявляет, что к 2050 году более 5 миллиардов жителей Земли столкнутся с нехваткой питьевой воды.

Отчет ВМО содержит данные и выводы более чем 20 международных организаций, агентств по развитию и научных учреждений.

Согласно отчету, 3,6 миллиарда человек не имели надлежащего доступа к воде хотя бы один месяц в год в 2018 году. Ожидается, что к 2050 году этот показатель вырастет до более чем 5 миллиардов.

За последние 20 лет земные запасы воды — сумма всей воды на поверхности Земли и под землей, включая влажность почвы, снег и лед — уменьшались со скоростью 1 см в год. Наибольшие потери происходят в Антарктиде и Гренландии, но многие густонаселенные районы низких широт испытывают значительные потери воды в районах, которые традиционно обеспечивают водоснабжение.

«Повышение температуры приводит к глобальным и региональным изменениям осадков, что приводит к сдвигам в характере осадков и сельскохозяйственных сезонах, что оказывает серьезное влияние на продовольственную безопасность, здоровье и благополучие людей», — сказал генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации профессор Петтери Таалас.

По всей Азии сильные дожди вызвали масштабные наводнения. В Японии, Китае, Индонезии, Непале, Пакистане и Индии миллионы людей были перемещены, сотни погибли. Наводнения приводят к серьезному экономическому ущербу.

Более 2 миллиардов человек сейчас живут в странах с дефицитом водных ресурсов и страдают от отсутствия доступа к безопасной питьевой воде и санитарии.

«Нам нужно осознать надвигающийся водный кризис», — сказал профессор Таалас.

Ситуация ухудшается из-за того, что только 0,5% воды на Земле пригодно для использования и питья.

Как говорится в отчете ВМО, с 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями, увеличилось на 134% по сравнению с двумя предыдущими десятилетиями.

Чтобы сократить количество катастроф, ученые призывают богатые экономики направить больше средств на управление водными ресурсами и помочь развивающимся странам.

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