Базилик может победить болезнь Альцгеймера

Специалисты Университета Южной Флориды выяснили , что в листьях базилика душистого есть природное соединение, которое называется фенхол. Оно придает растению его аромат и, как выяснилось, существенно снижает риск гибели нейронов в мозге.

Исследователи отмечают, что болезнь Альцгеймера — наиболее распространенное нейродегенеративное заболевание у пожилых людей. Его распространенность увеличивается, а успешных профилактических методов лечения или лечения не существует.

По некоторым данным, общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо. Ключевыми особенностями болезни являются накопление амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в тканях мозга.

«Многочисленные новые данные указывают на то, что микробиота кишечника способствует развитию патологии болезни Альцгеймера», — констатируют ученые из Университета Южной Флориды

А значит, воздействуя на кишечник, можно добиться существенных позитивных сдвигов в лечении болезни Альтцгеймера.

В работе, опубликованной в научном журнале Frontiers in Aging Neuroscience, ученые рассказывают о своих наблюдениях за влиянием фенхола на рецепторы свободных жирных кислот. Они, в свою очередь, играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга. Исследователи показали, что рецептор FFAR2 активируется короткоцепочечными жирными кислотами из кишечника.

«Фенхол — природное соединение, обычно присутствующее в базилике — было признано потенциальным стимулятором FFAR2 в нейрональных клетках и продемонстрировал защитные эффекты», — делятся выводами ученые.

Как рассказывала Gazeta.Spb, их коллеги из Техасского медицинского научного центра, проанализировав сложные взаимосвязи между раком и потреблением зеленых овощей и клетчатки, пришли к выводу, что шпинат помогает предотвратить рак толстой кишки.

Проводились опыты над крысами с генетической предрасположенностью к аденоматозному полипозу — полипам в толстой кишке. Как отмечают ученые, наблюдения указывают на возможную роль шпината в противовоспалительных реакциях и улучшении барьерной функции кишечника.