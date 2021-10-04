Шпинат помогает предотвратить рак толстой кишки

Ученые Техасского медицинского научного центра проанализировали сложные взаимосвязи между раком и потреблением зеленых овощей и клетчатки.

В ходе эксперимента проводились опыты над крысами с генетической предрасположенностью к аденоматозному полипозу — полипам в толстой кишке. После того, как грызунам начали постоянно давать шпинат, состояние «пациентов» значительно изменилось. Результаты сенсационного медицинского опыта опубликованы в специализированном журнале Gut Microbes.

«Мы наблюдали значительную противоопухолевую эффективность от диетического потребления шпината, несмотря на генетический фон», — сообщается в результатах исследования.

Также констатируется, что после диеты из шпината жирные кислоты были восстановлены до нормы.

Как отмечают ученые, наблюдения указывают на возможную роль шпината в противовоспалительных реакциях и улучшении барьерной функции кишечника. Поэтому рекомендуют потреблять шпинат, не дожидаясь, пока появятся полипы.

Рак толстой кишки – это четвертое по распространенности онкологическое заболевание.

О пользе шпината постоянно говорят и диетологи. Как рассказывала Gazeta.SPb, это растение относится к числу продуктов с отрицательной калорийностью.

То есть таких, на переваривание которых организм тратит больше энергии, чем от них получает. Поэтому шпинат – постоянный гость во всех «звездных» диетах.

Это растение вообще «супер-герой» на многих направлениях. Оно положительно влияет и восстанавливает зрение, помогает восстановить нарушенных витаминный и минеральный баланс, прекрасно подходит для детского питания.

Кроме того, выяснилось, что он содержит источник для питания батарей и в будущем шпинат сможет обеспечить энергией даже военную технику.

Исследование проводили специалисты из США. Они преобразовали шпинат в углеродные наночастицы. Такие частицы помогают ускорить реакцию восстановления кислорода в топливных элементах и батареях. Для этого специалисты выжали сок и измельчили растение. Затем они нанесли на него слой азота, чтобы повысить производительность. Так получились углеродные нано-пластины.