Море рыбы и грейпфрутов: что есть, чтобы сбросить вес

Чтобы похудеть, надо много есть. Это просто диета мечты для любого, кто борется за стройность и красоту. Мечта вполне реальна, но только если выбирать правильные продукты для похудения. Начнем с любимого многими.

Йогурт и сыр

В этих кисломолочных продуктах содержится большое количество кальция. Именно он отвечает за быстрое расходование жировой прослойки. Многочисленные исследования установили связь между употреблением кальция и высокой скоростью метаболизма. И вот еще ученые выявили, что люди, регулярно употребляющие молочные продукты, сжигают в среднем на 1,5 килограмма больше лишнего веса при тех же усилиях.

Так что несмотря на то, что эти продукты, а в особенности сыры, нельзя назвать низкокалорийными, они в нашем списке — как помощники диетолога и как просто правильная и здоровая еда.

Рыба

Сложно представить, сколько надо съесть рыбы и морепродуктов, чтобы потолстеть. Но шутки в сторону. Главное в этой истории то, что, отдав предпочтению рыбе, вы без ущерба для организма спокойно сможете отказаться от жирного мяса, в особенности свинины.

Включите в свой рацион лосось, скумбрию, сельдь, форель, тунца, треску, и только это поможет сбросить до 3 кг избыточного веса. А про пользу микроэлементов, которые содержатся в рыбе и морепродуктах, можно делать отдельную статью. Так что рыба — один из самых простых продуктов для похудения.

Овощи

Букет морковки как подарок худеющему организму. Мы серьезно. Свежие салаты из овощей – идеальный продукт для сжигания жира. Кроме того, круглогодичный ассортимент овощей в магазинах позволяет их миксовать в невероятных сочетаниях. Морковь, помидор, огурец, свекла, редис — ваше меню из этих продуктов похудения скучным не будет точно.

Но тут надо обратить внимание, что лучше все же использовать в своем меню не тепличные овощи, а продукты естественного созревания.

И мы постепенно подобрались к самому прекрасному, без чего жизнь на диете была бы совсем грустна.

Продукты с отрицательной калорийностью

Их обязательно нужно ввести в рацион, если вы все еще этого не сделали.

Отрицательной калорийность таких продуктов называют потому, что на их переваривание организм тратит больше энергии, чем от них получает.

Среди активно худеющих ходят легенды о сельдерее, с помощью которого достигали невозможного. Мы призываем вас работать над собой без фанатизма. Но сельдерей, а точнее его листья и стебли, действительно самый низкокалорийный овощ.

Рядом с ним примостился шпинат, любимец поп-звезд, кинодив и их диетологов.

Более демократичный продукт, фаворит русской кухни – огурец. Он на 90% состоит из воды и потому занимает свое почетное место в меню продуктов для похудения.

Грейпфрут

Постоянный герой всяческих диет. И сам фрукт, и его сок стимулируют обмен веществ, способствуют лучшему усвоению пищи, выводят лишнюю жидкость из организма.

Капуста

Это не просто так кочанчик, это настоящая похудательная бомба. В ней много витаминов А, С, Е, К, группы В, а также минералов – кальция, калия, магния, фосфора, цинка и других. Как кальций нам помогает во время диеты, мы уже обсудили в разговоре о молочных продуктах. Капуста пошла дальше. Ее сок хорошо очищает кровеносные сосуды от атеросклеротических бляшек, выводит «плохой» холестерин, что немало важно при сбросе веса.

Врачи назначают капусту при диетах по медицинским показаниям. Ее «прописывают» страдающим сахарным диабетом, печеночной и почечной недостаточностью. Хронические заболевания затрудняют похудение, а капуста облегчает этот процесс.

И в завершении списка продуктов для похудения – не совсем продукт, а напиток.

Зеленый чай

Несколько лет назад исследование международной группы ученых показало, что употребление зеленого чая эффективно в борьбе с жиром. Причем именно с тем, что доставляет женщинам больше всего огорчений – жиром в области живота и талии. Зеленый чай с лимоном – выбор для тех, кто хочет худеть быстро.

Добавим еще, что все продукты в нашем рационе могут быть диетическими при разумном их потреблении. И даже тортики с конфетами – особенно в том случае, если их исключить из меню.