Астролог назвал самые опасные и коварные знаки зодиака

Представители пяти знаков зодиака особенно страшны в гневе.

Астролог перечислил пять знаков зодиака, которые отличаются опасностью и коварностью. В обычные дни эти люди кажутся ничем не примечательными, но стоит хоть чему-то пойти не так, и они демонстрируют свою сущность. Чтобы не дать себя обмануть, читаем подробности, которыми делится издание Times of India.

Неожиданно в список самых опасных попадают Близнецы. Все привыкли думать о представителях этого знака зодиака как о приятных собеседниках, которые находят подход к любому человеку. Близнецы действительно компанейские и общительные, но это не мешает им быть невероятными манипуляторами. Представители этого знака зодиака быстро втираются в доверие и узнают о слабых сторонах нового знакомого. При удобном случае Близнецы могут запросто использовать информацию против вас.

Скорпионы не склонны прощать тех, кто однажды обидел их. Они помнят о случившемся долгое время и готовятся мстить. Представители знака зодиака делают все, чтобы обидчик чувствовал себя максимально униженным и подавленным. Скорпионы отличные манипуляторы и могут быть опасны для тех, кто предал их. Так что подумайте, прежде чем обижать Скорпионов.

Водолеи кажутся безобидными, ведь они отлично скрывают и контролируют свои эмоции. Они крайне жестоки и безжалостны по отношению к тем, кто делает им больно. Если вдруг ваш знакомый Водолей стал загадочным и молчаливым, задумайтесь: какое зло вы ему сделали? Вполне возможно, что представитель знака зодиака уже вынашивает план мести.

Рыбы склонны влюбляться без памяти. Они чувствительны, эмоциональны и делают своего избранника центром Вселенной. Партнер становится для Рыб навязчивой идеей – особенно в том случае, если в отношениях плохо с доверием. Стоит обидеть представителя знака зодиака, и он начинает делать страшные вещи. Поверьте на слово, Рыбы способны удивлять. В моменты обиды или злости они не думают о последствиях, им важно выплеснуть эмоции.

Страшны бывают и Овны, которых отличает целеустремленность. Они готовы на все, чтобы получить желаемое. Если вдруг кто-то им мешает, то Овны, не раздумывая, устраняют помеху. Представители знака зодиака готовы на все – в том числе на коварства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о пяти самых удачливых знаках зодиака.