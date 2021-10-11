Психика восстанавливается лишь у 30 процентов переболевших ковидом

Психика восстанавливается лишь у 30 процентов переболевших ковидом
Часто пациенты с депрессией начинают винить себя во всем без определенной причины. Фото: pixabay

Главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала, что психика восстанавливается только у 30% переболевших ковидом, среди выздоровевших очень много депрессивных состояний.

«Психиатры активно бьют тревогу, очень много депрессивных состояний, только 30% (переболевших) могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию…. мы не знаем, навсегда ли это», — заявила она в эфире Первого канала.

С начала пандемии в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

ковид коронавирус психика


 

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