Врач рассказала, почему в Москве до сих пор нет коллективного иммунитета

Врач рассказала, почему в Москве до сих пор нет коллективного иммунитета
В Москве за сутки выявлено 5 002 новых случая заражения коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что Москва не наработала стойкого коллективного иммунитета к ковиду в связи с очень низкими темпами вакцинации.

«Новый подштамм мы не получили, мы получили «дельту», который пришел из Индии, это не наш штамм, но все, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому», — сказала Лысенко в эфире Первого канала.

По данным Оперштаба, в Москве за сутки выявлено 5 002 новых случая заражения коронавирусом. За последние 24 часа госпитализированы 1 084 человека, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 515 человек.

В городе выздоровели ещё 2 284 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 514 140.

С начала пандемии в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коэффициент распространения COVID в Петербурге превысил норму.

коллективный иммунитет коронавирус москва


 

Новости партнеров
Догхантеры раскидали отравленные сосиски в Московском районе
Догхантеры раскидали отравленные сосиски в Московском районе
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказала, почему в Москве до сих пор нет коллективного иммунитета
Шесть актеров, которых не любят зрители
В Роспотребнадзоре рассказали, как легче перенести коронавирус
Доктор Мясников: «Коронавирус пришел навсегда»
Как повезет: можно ли ходить в баню при простуде
Капремонта как не бывало: пожар в доме Чубакова выжег 800 «квадратов»
В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
В турецкой Анталье умер российский турист