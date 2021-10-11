Врач рассказала, почему в Москве до сих пор нет коллективного иммунитета

Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что Москва не наработала стойкого коллективного иммунитета к ковиду в связи с очень низкими темпами вакцинации.

«Новый подштамм мы не получили, мы получили «дельту», который пришел из Индии, это не наш штамм, но все, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому», — сказала Лысенко в эфире Первого канала.

По данным Оперштаба, в Москве за сутки выявлено 5 002 новых случая заражения коронавирусом. За последние 24 часа госпитализированы 1 084 человека, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 515 человек.

В городе выздоровели ещё 2 284 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 514 140.

С начала пандемии в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коэффициент распространения COVID в Петербурге превысил норму.