В Ленобласти развернули более 200 коек в коронавирусных стационарах

Ленинградская область добавила еще 209 коек для пациентов с коронавирусом в районных стационарах.

Дополнительные места для ковид-пациентов оборудовали в Тосненской больнице. Всего для зараженных в Ленобласти выделено 2 198 коек.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению 47-го региона, к настоящему моменту работают 13 стационаров на базах Кировской, Волховской, Тосненской, Лужской, Бокситогорской, Кингисеппской, Тихвинской, Гатчинской, Рощинской, Всеволожской, Приозерской больниц, а также Ленинградской областной клинической больницы и Центральной медико-санитарной части № 38.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 11 октября, за сутки COVID-19 подтвердился у 275 местных жителей. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 71 953 жителя Ленинградской области. Из них выздоровели 53 317 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области ввели новые ковид-ограничения. Глава региона Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление.