Экономист рассказала, на сколько вырастет размер пенсий в 2022 году

Страховые пенсии в следующем году в России проиндексируют на 5,9%, заявила профессор кафедры и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По словам экономиста, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличат на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, после повышения среднегодовой размер выплаты неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а соцпенсия вырастет до 10 307 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в октябре часть российских пенсионеров получит 6 тыс. 44 рубля. Денежные начисления касаются тех пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Эта категория граждан имеет право на получение увеличенной фиксированной надбавки к пенсии по старости в размере 6 тыс. 44 руб.