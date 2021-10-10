В октябре часть российских пенсионеров получит 6 тыс. 44 рубля

Денежные начисления касаются тех пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Денежные начисления касаются тех пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Надбавки получат пенсионеры по достижении 80-летнего возраста, поясняет «Konkurent» со ссылкой на ПФР.

В СМИ появились многочисленные сообщения о выплатах пенсионерам в октябре этого года. Примечательно, что часто фигурирует сумма доплаты в 10 или 12 тыс. рублей. Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, как дело обстоит на самом деле.

Речь не идет о новых доплатах от государства, как это было в сентябре, когда каждый российский пенсионер получил по 10 тыс. рублей. Денежные начисления касаются тех пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Эта категория граждан имеет право на получение увеличенной фиксированной надбавки к пенсии по старости в размере 6 тыс. 44 руб.

А вот 10 тыс. рублей получат те пенсионеры, которые по каким-то причинам не получили ее в сентябре.

«Каждый такой случай рассматриваем отдельно, разбираемся», – приводит слова представителя в ПФР издание «Solenka».

Ранее Gazeta.SPb писала, в октябре более 39 млн российских пенсионеров получили по 10 тысяч рублей.