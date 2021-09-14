Более 39 млн пенсионеров в России получили по 10 тысяч рублей

Более 39 млн пенсионеров в России получили по 10 тысяч рублей
Пенсионеры получили 10 тысяч рублей. Фото: pixabay

Оставшиеся 3,5 млн человек получат свои деньги до 16 сентября.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили более 39 миллионов пенсионеров. Об этом сегодня, 14 сентября, пишет ТАСС.

Известно, что оставшиеся 3,5 миллиона человек получат деньги до 16 сентября – в сроки, установленные для доставки пенсий отделениями почтовой связи. Напоминаем, что инициатором единовременных выплат стал президент России Владимир Путин. Он потребовал выплатить пенсионерам средства, при этом избавив их от хлопот и сбора справок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские педагоги начали получать единовременную выплату. Губернатор Александр Беглов 3 сентября подписал постановление, согласно которому деньги получат 125 тысяч человек. На выплаты могут рассчитывать сотрудники образовательных учреждений города.

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