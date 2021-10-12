Диетолог рассказала о пользе магния для восстановления иммунитета осенью

Диетолог рассказала о пользе магния для восстановления иммунитета осенью
При дефиците магния начинает "хромать" работа щитовидной железы, которая отвечает за иммунный ответ. Фото: unsplash

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, что недостаток магния наиболее критичен для иммунитета в осенний сезон заболеваний.

По словам Мойсенко, одним из самых важных для человека микроэлементов является магний, который обслуживает более 300 протекающих в организме химических реакций, передает радио Sputnik.

При дефиците магния начинает «хромать» работа щитовидной железы, которая отвечает за иммунный ответ. Также нарушается процесс выработки кортизола, стимулирующего иммунитет, и адреналина, отметила врач.

В осенний период магний становится незаменимым, особенно после жаркого лета. Диетолог объяснила, что во время жары организм человека теряет много пота, вместе с которым уходит и магний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам дали советы по борьбе с «осенней хандрой».

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