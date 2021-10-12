Циклонический вихрь принесет в Петербург облака и температуру до +12

Во вторник петербуржцев ждет облачная погода, за которую будет отвечать циклонический вихрь.

Об этом рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. По данным синоптика, 12 октября над городом установится циклонический вихрь, надвигающийся на акваторию Баренцева моря. Его облачная спираль затянет небо, но существенных осадков сегодня можно не ждать.

Воздух днем прогреется до плюс 10-12 градусов. В Ленобласти разброс температур будет побольше — от 8 до 13 градусов тепла.

Южный ветер подует со скоростью до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и достигнет 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что солнечная и золотая осень в Петербурге подошла к концу. Уже со среды в городе будет пасмурно, начнутся привычные горожанам дожди, а температура опустится до плюс 10 градусов.