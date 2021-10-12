В Луге 17-летняя студентка выжила после падения с высоты

В Луге 17-летняя студентка выжила после падения с высоты
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградской области полиция разбирается в обстоятельствах травмирования 17-летней девушки, упавшей с высоты.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло накануне в первой половине дня на проспекте Володарского в Луге. Очевидцы заметили упавшую с высоты девушку и вызвали экстренные службы.

Прибывшие стражи порядка обнаружили 17-летнюю девушку с травмами, характерными для падения с высоты. Она выжила, но попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали перелом позвоночника.

Выяснилось, что девушка учится на первом курсе педагогического колледжа. Все обстоятельства выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что труп восьмиклассницы нашли под окнами дома на Парашютной. Материалы дела о гибели подростка передали следователям Приморского района. Проводится расследование.

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