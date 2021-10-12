В лучшем отеле России готовят QR-спектакль

ARTSTUDIO Moskovsky – отель из сети Группы RBI – признан лучшим в России по итогам федеральной премии в сфере коммерческой недвижимости Arendotor Awards. Отличительной особенностью лучшей в стране гостиницы является не только высокий сервис для постояльцев или стабильный доход для инвесторов-собственников номеров, но и оригинальная креативная концепция, разработанная дизайнером с мировым именем, и собственная театральная постановка.

ART for APART

Отели сети RBI всегда отличает стильное и необычное оформление интерьеров. «Изюминкой» становятся подлинные произведения искусства: например, ARTSTUDIO Nevsky на 2-й Советской ул. украшен авторскими барельефами и живописными полотнами из «Эрарты», а в холле установлена бронзовая скульптура «Ускользающая красота», созданная членом Международной федерации художников ЮНЕСКО Арсеном Аветисяном (1971 – 2004).

Интерьеры ARTSTUDIO Moskovsky на Заозерной ул. – победителя Arendator Awards – дополняют работы графического дизайнера Петра Банкова: его произведения экспонировались в Лувре, в амстердамском Stedelijk Museum, музее MoMA в Нью-Йорке. Для отеля у «Фрунзенской» он создал серию работ «Ленинградский модернизм». В номерах и на этажах представлены изображения 12-ти зданий Северной столицы, которые узнает каждый. Это и Пулково, и БКЗ «Октябрьский», и Финляндский вокзал. Все они строились во второй половине XX века, в послевоенную эпоху «нового Ленинграда» – в историю этот стиль вошел как «Ленинградский модернизм».

Кстати, следующий отель сети – ARTSTUDIO М103, строительство которого сейчас начинается на Московском пр., 103 – тоже придется по вкусу любителям советской архитектуры: внешний облик гостиницы был явно вдохновлен стилем конструктивизм, одним из самых почитаемых в мире.

Театральный роман… в отеле

Но главным отличием сети ARTSTUDIO от конкурентов становятся оригинальные арт-коллаборации девелопера с известными представителями современного искусства.

Например, в ARTSTUDIO Nevsky на 2-й Советской улице лауреат «Золотой маски» Семен Александровский и драматург Ася Волошина поставили иммерсивный спектакль «Фаза зеркала» – он был создан специально для номеров этого отеля.

Этот опыт используют и в отеле ARTSTUDIO Moskovsky на Заозерной улице. Для нее Александровский готовит спектакль «Письмо из Петербурга», в нестандартном формате – виртуально-театральном. В каждом номере с помощью системы QR-кодов можно будет пройти своеобразный квест, который позволит узнать больше о внутреннем мире композиторов, художников, писателей и других знаменитостей, когда-то живших в Петербурге. Будущие гости отеля услышат их письма, увидят фотографии, узнают подробности их биографии.

Кризис не помеха

Обсуживает сеть ARTSTUDIO управляющая компания RBI PM (Property Management), которая успешно работает на рынке с 2018-го года.

Она уже доказала, что быстро может менять свою стратегию в зависимости от ситуации в отрасли. Так, с введением ограничений из-за COVID-19, резко снизивших количество туристов, приезжающих в Петербург, она переориентировала ARTSTUDIO Nevsky – пилотный в сети инвест-отелей RBI – на долгосрочную аренду вместо краткосрочной. В мае прошлого года, когда ситуация с внутренним туризмом более или менее стабилизировалась, был начат обратный процесс.

Результат говорит сам за себя – средняя загрузка отеля на 2-й Советской улице в 2020-м году составила 67%. Для сравнения: загрузка других гостиниц и апарт-отелей в Северной столице весь год колебалась от 30% до 47%.

Сегодня у отеля на 2-й Советской стоит оценка «Превосходно» на Booking.com. А интегрированная оценка отеля ARTSTUDIO Moskovsky по результатам первых двух месяцев работы – «Великолепно» (9,5 баллов).

Высокие проценты под «ленивые» инвестиции

Инвестировать в отели не только выгодно, но и удобно: собственникам не приходится участвовать в поиске арендаторов, управляющая компания RBI RM находит их сама. Она же занимается обслуживанием и обновлением юнитов. Беспокоиться владельцам не придется даже в случае нештатных ситуаций – разрешать их будет также УК.

Несомненно, одно из главных преимуществ таких инвестиций – высокая доходность. Цены на недвижимость в этом сегменте только растут, а чистую прибыль RBI обещает на уровне 10% годовых. К слову, это в два раза выше ставки по банковским депозитам и в 1,5 раза – ставки по облигациям федерального займа. Несложно подсчитать, что при таких условиях окупить вложения можно за 8-13 лет.

Отсюда и популярность инвестиций в этот сегмент. Так, например, практически все юниты в ARTSTUDIO Moskovsky уже проданы.

Считайте доходы

При минимальной вовлеченности собственника во все процессы особую роль играет и прозрачность в работе управляющей компании. Именно поэтому каждый инвестор RBI имеет доступ к персональному Личному кабинету – для отрасли такой инструмент можно назвать уникальным. Управляющая компания RBI PM разработала его вместе с компанией KVADO.ru.

С помощью нового сервиса собственник любого номера в ARTSTUDIO в режиме 24/7 может получить всю информацию о том, как работают его инвестиции. Нужно проверить загрузку номера и сравнить показатели с другими номерами? Достаточно будет зайти в раздел «Статистика отеля». Через какой канал юнит бронируют чаще всего? Ответ на этот вопрос даст раздел «Рейтинг каналов продаж». Собственники каждый месяц смогут знакомиться и с отчетами о работе управляющей компании в целом.

Отметим, что Группа RBI, которая работает с 1993-го года, – один из лидеров рынка недвижимости Петербурга. За 27 лет работы она ввела в разных сегментах 1,8 млн «квадратов».