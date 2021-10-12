В Петербург поступило около 50 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Петербург поступило около 50 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Уже более 1,7 млн петербуржцев привились. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Северную столицу поступила партия вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в количестве 49800 комплектов доз.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что пожилые люди — самые уязвимые и подверженные заболеванию ковидом люди. Они в группе риска по тяжелому течению этой болезни.

Глава города обратил внимание на то, что среди пенсионеров только 40% привиты. Он призывает всех невакцинированных записаться на прививку. Только так можно защитить себя и своих близких, считает Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На данный момент в Северной столице имеются в наличии все виды вакцин. Уже более 1,7 млн петербуржцев привились.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец предупредил петербуржцев о возможных ковидных ограничениях. Он также отметил, что готов поддержать новые ограничения из-за большого числа заразившихся.

Александр Беглов вакцинация коронавирус пожилые Спутник V


 

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