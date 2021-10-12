Петербургские врачи спасли человека на борту самолета

Ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов и главврач клиники Виталий Резник отметили огромную помощь со стороны стюардесс в деле спасения пассажира. Фото: pixabay

Ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов и главврач клиники Виталий Резник отметили огромную помощь со стороны стюардесс в деле спасения пассажира. Фото: pixabay

Во время полета у 61-летнего мужчины случился инсульт, информирует Министерство здравоохранения РФ.

Ректор Дмитрий Иванов и главврач клиники Виталий Резник Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) летели из Москвы в Алтайский край для участия в федеральном проекте по развитию сети национальных медицинских исследовательских центров.

Одному из пассажиров, летевшему тем же самым рейсом, стало плохо. Командир экипажа спросил по громкой связи, есть ли медики на борту воздушного судна, которые могут оказать помощь 61-летнему мужчине.

«Мы подошли, там был мужчина, у которого онемела вся левая половина тела, пропала речь. По клинике было видно, что это острая ситуация нарушения мозгового кровообращения», — рассказал ректор СПбГПМУ.

Он отметил, что, к счастью, на борту оказались медикаменты и кислород. Врачи оказали реанимационную помощь, им удалось стабилизировать состояние больного. Однако было принято решение не продолжать полет дальше.

Борт совершил экстренное приземление в Перми, куда уже подъехала карета скорой помощи. В ЦРБ у пассажира диагностировали ишемический инсульт, в настоящее время его самочувствие улучшилось, скоро мужчину выпишут из больницы, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb писала, педиатры СПбГПМУ вылечили пятилетнюю девочку из Японии от огромной крапивницы. Отметим, ранее от лечения маленькой пациентки отказались японские врачи.