Кот Ося музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме нашелся

Кот Ося музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме нашелся
Сотрудники музея поблагодарили всех за помощь и неравнодушие. Фото: скрин https://www.instagram.com/akhmatova.museum/

Сегодня, 12 октября, кот по кличке Ося, обитающий в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме нашелся. Ему уже дали порцию лекарств и накормили. Сейчас главная задача администрации музея показать животное ветеринару и сообщить в полицию, что кот найден.

Ранее музей Анны Ахматовой объявил о пропаже любимца в соцсетях и СМИ. Сотрудники музея расклеили объявления на улице, обратились в городской мониторинговый центр и соседям за записями с камер видеонаблюдения. Также музей объявил о денежной награде. Об этом сообщается в официальной группе музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме «ВКонтакте».

Сотрудники музея поблагодарили всех за помощь и неравнодушие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме готов заплатить вознаграждение тому, кто найдет рыжего кота Осю. Сотрудникам музея присылают много фотографий рыжих котов, но среди них нет Оси.

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