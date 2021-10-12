На Петроградке загорелся дом на реконструкции

Во время пожара никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Во время пожара никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Петроградском районе Северной столицы.

Сегодня, 12 октября в четыре часа дня поступила информация о пожаре по адресу: Большая Пушкарская улица, дом 7. Загорелся дом, находившийся на капитальной реконструкции. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В половине пятого дня огонь потушили. Во время пожара никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали пять спецмашин и 25 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вовсю идут работы по ликвидации последствий пожара в доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30. Сотрудники Городской аварийно-восстановительной службы Жилищного комитета и управляющей организации подключили здание к тепло- и электроснабжению. Сегодня, 12 октября, полностью завершили работы по возобновлению теплоснабжения.