Суд разрешил снос хладокомбината на улице Шкапина

С исковым заявлением к комитету обратились Алина Заляева, Владимир Каплюк и журналист Олег Мухин. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С исковым заявлением к комитету обратились Алина Заляева, Владимир Каплюк и журналист Олег Мухин. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд отказал градозащитникам, пытающимся остановить снос дореволюционного хладокомбината на улице Шкапина.

Ранее комитет по охране памятников разрешил застройщику из Москвы полностью расчистить территорию исторических зданий, но градозащитники выступили против. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С исковым заявлением к комитету обратились Алина Заляева, Владимир Каплюк и журналист Олег Мухин. Они потребовали провести дополнительную экспертизу.

Суд Петербурга отказал им и признал законным демонтаж бывшего хладокомбината на улице Шкапина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд приговорил члена банды, которая ограбила салоны связи на 8 млн рублей. Петербургский городской суд вынес приговор в отношении Антона Чипкуса, которого признан виновным в преступлениях части 2 статьи 209, пп.а,б ч.4 ст.162 УК РФ, всего 15 эпизодов.