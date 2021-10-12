Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом для общества

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что нужно сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что нужно сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин назвал главным врагом страны низкие доходы миллионов россиян.

Он отметил, что маленькие доходы угрожают стабильному развитию России. До 2024 года на социальную поддержку граждан планируют направить 41,5 триллиона рублей. Глава страны обратил внимание на то, что нужно сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. Об этом сообщает РБК.

Ранее Путин уже называл главных врагов России. Тогда он тоже называл бедность, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Он отметил, что нужно повышать уровень благосостояния россиян, так как в стране в бедности живет значительная часть граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин рассказал на совещании с постоянными членами Совбеза, что с его здоровьем всё в порядке. Он уверил, что его покашливание связано с активностью на свежем воздухе.