Подозреваемого в похищении беременной женщины из Гатчинского района арестовали

Подозреваемого в похищении беременной женщины из Гатчинского района арестовали
Подозреваемого арестовали. Фото: pixabay

Подозреваемого в похищении беременной женщины из Гатчинского района Ленобласти отправили под стражу.

По данным пресс-службы СУСК РФ по региону, мужчина 1970 года рождения будет находиться под арестом до 3 декабря.

По версии следствия, подозреваемый перевёз женщину, которая находится на пятом месяце беременности, в квартиру во Всеволожском районе, где удерживал ее до 10 октября.

Напомним, беременная 35-летняя женщина пропала в ночь на 2 октября. По словам 46-летнего мужа, она уехала в неизвестном направлении на своем BMW, а обратно не вернулась. После этого мужчине и матери пропавшей пришло сообщение с требованием выкупа. За жизнь женщины требовали 10 млн рублей.

На следующий день машину, на которой уехала женщина, нашли. Подозреваемого задержали. Им оказался 51-летний уроженец Альметьевска. В ходе допроса он пояснил, что похитил потерпевшую из-за денежного долга ее сожителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после исчезновения беременной жены бизнесмена в Ленобласти возбуждено уголовное дело об убийстве.

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