КАМаз задел легковушку при повороте на Новочеркасский проспект

КАМаз задел легковушку при повороте на Новочеркасский проспект
По словам очевидцев, КАМаз ударил иномарку легковой автомобиль, поворачивая с Таллинской улицы на Новочеркасский проспект. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 12 октября в Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, КАМаз ударил иномарку легковой автомобиль, поворачивая с Таллинской улицы на Новочеркасский проспект.

«КАМаз задел легковую при повороте с Таллинской на Новочеркасский», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

О пострадавших в результате дорожного инцидента не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая Ксения Собчак приглашена на допрос после смертельной аварии в Сочи. Она прибудет в полицию в качестве свидетеля по аварии с участием ее водителя.

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КАМаз задел легковушку при повороте на Новочеркасский проспект
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