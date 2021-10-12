КАМаз задел легковушку при повороте на Новочеркасский проспект

Вечером 12 октября в Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.
По словам очевидцев, КАМаз ударил иномарку легковой автомобиль, поворачивая с Таллинской улицы на Новочеркасский проспект.
«КАМаз задел легковую при повороте с Таллинской на Новочеркасский», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
О пострадавших в результате дорожного инцидента не сообщается.
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