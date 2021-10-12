ДТП на Бухарестской спровоцировало трамвайную пробку

Во вторник, 12 октября, во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого образовалась трамвайная пробка.

Дорожный инцидент случился на Бухарестской улице. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля «Лада» при развороте не заметил трамвай и врезался в него.

«На Бухарестской улице водитель Лады при развороте не посмотрел в левое зеркало и не увидел трамвай. Лопнуло колесо и снесено зеркало. Движение трамваев заблокировано», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая Ксения Собчак приглашена на допрос после смертельной аварии в Сочи. Она прибудет в полицию в качестве свидетеля по аварии с участием ее водителя.