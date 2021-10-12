ДТП на Бухарестской спровоцировало трамвайную пробку

ДТП на Бухарестской спровоцировало трамвайную пробку
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 12 октября, во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого образовалась трамвайная пробка.

Дорожный инцидент случился на Бухарестской улице. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля «Лада» при развороте не заметил трамвай и врезался в него.

«На Бухарестской улице водитель Лады при развороте не посмотрел в левое зеркало и не увидел трамвай. Лопнуло колесо и снесено зеркало. Движение трамваев заблокировано», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая Ксения Собчак приглашена на допрос после смертельной аварии в Сочи. Она прибудет в полицию в качестве свидетеля по аварии с участием ее водителя.

авария дтп фрунзенский район


 

Новости партнеров
Дикие животные приюта «Велес» переедут в воинскую часть в Выборгском районе
Дикие животные приюта «Велес» переедут в воинскую часть в Выборгском районе
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бухарестской спровоцировало трамвайную пробку
Врач рассказал об одобрении «Cпутника V» ВОЗ
КАМаз задел легковушку при повороте на Новочеркасский проспект
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer
Подозреваемого в похищении беременной женщины из Гатчинского района арестовали
Ученые назвали процент людей, теряющих вкус при коронавирусе
Минобрнауки разработало инструкцию на случай нападения на образовательное ...
Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом для общества