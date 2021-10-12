В Москве усилят контроль за масками в ночных клубах

В Москве усилят контроль за масками в ночных клубах
В Москве усилят контроль за соблюдением мер по COVID-19 в ночных заведениях. Фото: unsplash

В Москве ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических требований по коронавирусу в ночных заведениях.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Контроль за соблюдением противоэпидемических мер по коронавирусу в ночных заведениях ужесточат, будем штрафовать и закрывать заведения в случае нарушения мер», — заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 699 новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа госпитализированы 1 375 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ находятся 536 человек. В городе выздоровели ещё 2 477 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 516 617.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что Москва не наработала стойкого коллективного иммунитета к ковиду в связи с очень низкими темпами вакцинации.

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