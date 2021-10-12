Блогер на Bentley сбила ребенка в Москве

На западе Москвы блогер за рулем Bentley сбила ребенка.

Инцидент произошел на пешеходном переходе в районе пятого дома на улице Столетова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Ребенка госпитализировали. Пострадавшему меньше 12 лет. По факту произошедшего проводится проверка.

По предварительной информации, за рулем находилась популярный блогер и дизайнер. В Instagram у нее более 23 тысяч подписчиков.

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