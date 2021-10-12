Селфи со скатом закончилось плачевно для американца

Селфи со скатом закончилось плачевно для американца
Скат. Фото: Pixabay

Житель Соединенных Штатов во время ночной прогулки по набережной решил достать ската из воды, но потом сильно пожалел об этом.

Как сообщает The Sun, когда рыба оказалась в руках, он устроил с ней фотосессию, а его друзья снимали параллельно видео. Но скат стал вырываться из рук, а потом и вовсе ужалил мужчину так, что тот изменился в лице.

Молодой человек сразу упал, скорчился от боли и стал кататься по земле, громко крича.

По словам специалистов, мужчина стал жертвой калифорнийского ската — его укусы не опасны для человека, но очень болезненны. Рыбу отпустили обратно в океан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аномальная жара в Петербурге может негативно повлиять на обитателей городских акваторий — в реках и каналах начинает массово гибнуть рыба.

рыба скат США


 

Новости партнеров
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Селфи со скатом закончилось плачевно для американца
Блогер на Bentley сбила ребенка в Москве
В Петербурге покажут работы Сальвадора Дали
Возле ТРК «МЕГА Парнас» заметили двух лисиц
В Калининградской области из-за коронавируса могут ограничить плановую медпомощь
В Ивановской области запретили проводить банкеты из-за ситуации с COVID-19
Суд отправил под арест мужчину, ударом вытолкнувшего женщину на дорогу в Москве
Названы пять ранних симптомов рака груди