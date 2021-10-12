Селфи со скатом закончилось плачевно для американца

Житель Соединенных Штатов во время ночной прогулки по набережной решил достать ската из воды, но потом сильно пожалел об этом.

Как сообщает The Sun, когда рыба оказалась в руках, он устроил с ней фотосессию, а его друзья снимали параллельно видео. Но скат стал вырываться из рук, а потом и вовсе ужалил мужчину так, что тот изменился в лице.

Молодой человек сразу упал, скорчился от боли и стал кататься по земле, громко крича.

По словам специалистов, мужчина стал жертвой калифорнийского ската — его укусы не опасны для человека, но очень болезненны. Рыбу отпустили обратно в океан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аномальная жара в Петербурге может негативно повлиять на обитателей городских акваторий — в реках и каналах начинает массово гибнуть рыба.