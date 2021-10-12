На проспекте Ветеранов ВАЗ вылетел на пешеходный переход, пытаясь увернуться от ГАЗели

Вечером 12 октября на юге Петербурга произошло ДТП, в результате которого ВАЗ-2115 вылетел на пешеходный переход.

По словам очевидцев, инцидент случился на пересечении проспекта Маршала Жукова и проспекта Ветеранов.

«ВАЗ 2115 вылетел на пешеходный переход на перекрестке Ветеранов и Жукова», — сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В ВАЗ врезалась «Газель». Водитель легковушки пытался уйти от удара, в результате его развернуло и выбросило на пешеходный переход.

«В него влетела газель, он уходил от удара, вписался в столб и его развернуло и выкинуло на пешеход. Пол часа назад на моих глазах было», — рассказал очевидец.

К счастью, в момент аварии на пешеходном переходе никого не было, поэтому никто не пострадал.

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