На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение

Ограничения будут актуальны в период с 13 по 18 октября. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ограничения будут актуальны в период с 13 по 18 октября. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Водителей предупредили о новых ограничениях в Ленобласти. На трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» на путепроводе в Тосненском районе будет введено ограничение пропускной способности.

Ограничения будут актуальны в период с 13 по 18 октября.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на трассе будут ремонтировать дорожное покрытие. Водителям придется снизить скорость до 40 километров в час.

Специалисты будут вести работы на подходах к путепроводу через железную дорогу, на участке федеральной трассы А-120 со 108 по 109 километр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт Автомобильной дороги в Красном Селе завершится весной 2022 года. Завершение ремонта запланировано на май следующего года.