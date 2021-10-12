Юрист рассказал, что делать людям с противопоказаниями к вакцинации

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России, юрист Иван Соловьев рассказал, что люди с противопоказаниями к вакцинации могут сделать себе отвод от прививки.

Для этого необходимо наличие медицинских показаний, сообщает «Вечерняя Москва». При этом нужно не забыть поставить в известность работодателя, который в этом случае не имеет права вас уволить.

Ранее обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг ввели в Подмосковье. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по региону Ольга Микаилова.

Руководители предприятий должны в срок до 10 ноября обеспечить вакцинацию от ковида первым компонентом вакцины, а к 10 декабря 2021 года — вторым компонентом — не менее 80% сотрудников.

С начала пандемии в России выявлено 7 832 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 218 345 летальных исходов, выздоровели 6 894 285 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге жертвами коронавируса за последние сутки стали 63 горожанина. По данным оперативного штаба, смерть от ковида настигла 22 509 жителей Северной столицы.