Жертвами коронавируса за сутки стали 63 петербуржца

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 63 случая.

Об этом стало известно в понедельник, 11 октября. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 22 509 жителей Петербурга.

В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 217 372 человека, выздоровели 6 873 579 жителей страны.

За минувшие 24 часа подцепили коронавирус 7 804 774 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.