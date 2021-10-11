Жертвами коронавируса за сутки стали 63 петербуржца

Жертвами коронавируса за сутки стали 63 петербуржца
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 63 случая.

Об этом стало известно в понедельник, 11 октября. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 22 509 жителей Петербурга.

В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 217 372 человека, выздоровели 6 873 579 жителей страны.

За минувшие 24 часа подцепили коронавирус 7 804 774 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.

коронавирус смертность статистика


 

Новости партнеров
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жертвами коронавируса за сутки стали 63 петербуржца
Вирусолог РАН Лукашев предложил ввести штрафы за уклонение от вакцинации ...
Стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения ...
В Петербурге зафиксирован 2931 новый случай коронавируса
ЗакС Петербурга рассмотрит кандидатуру Мейксина на должность ...
В Китае обвинили США в попытке давления на «Северный поток — 2»
В Роспотребнадзоре рассказали, какое количество воды нужно употреблять в сутки
Диетолог рассказала, почему с возрастом сложнее худеть