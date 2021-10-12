В Вашингтоне на одной из станций метро поезд сошел с рельсов

На одной из центральных станций метро Вашингтона произошло ЧП- поезд сошел с рельсов.

«Задержки на синей линии ожидаются в связи со сходом поезда с рельсов у Арлингтонского кладбища», — сообщается в аккаунте подземки в Twitter.

По словам пользователей соцсетей, в поезде отключился свет, пассажирам пришлось пробыть там около полутора часов, их собираются выводить группами.

Информация о пострадавших не приводится.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что с начала года в Ленобласти на Октябрьской железной дороге увеличилось число аварий. В основном это случается из-за транспорта, который выезжает на переезд прямо под поезда.