Диетолог рассказал, от какого хлеба лучше отказаться

Черный хлеб не подходит не только тем, кто желает избавиться от лишнего веса, но и людям, страдающим от сахарного диабета. Фото: pixabay

Черный хлеб не подходит не только тем, кто желает избавиться от лишнего веса, но и людям, страдающим от сахарного диабета. Фото: pixabay

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что хлеб из муки высшего сорта вреден для здоровья.

По ее словам, он повышает уровень глюкозы в крови, что может привести к ожирению и сахарному диабету.

«Цельнозерновой хлеб гораздо полезнее, в нем содержится большее количество клетчатки, пищевых волокон», — приводят ее словам «Народные Новости».

При этом цельнозерновым хлебом тоже не нужно злоупотреблять — «за раз нельзя съедать больше 100 граммов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о вреде хлеба для здоровья человека. По словам специалиста, этот продукт вреден во многом не его составом, а его количеством в ежедневном рационе.