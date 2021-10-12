Диетолог рассказал, от какого хлеба лучше отказаться

Диетолог рассказал, от какого хлеба лучше отказаться
Черный хлеб не подходит не только тем, кто желает избавиться от лишнего веса, но и людям, страдающим от сахарного диабета. Фото: pixabay

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что хлеб из муки высшего сорта вреден для здоровья.

По ее словам, он повышает уровень глюкозы в крови, что может привести к ожирению и сахарному диабету.

«Цельнозерновой хлеб гораздо полезнее, в нем содержится большее количество клетчатки, пищевых волокон», — приводят ее словам «Народные Новости».

При этом цельнозерновым хлебом тоже не нужно злоупотреблять — «за раз нельзя съедать больше 100 граммов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о вреде хлеба для здоровья человека. По словам специалиста, этот продукт вреден во многом не его составом, а его количеством в ежедневном рационе.

врач диетолог хлеб


 

Новости партнеров
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Убийство уборщицы Тосненской больницы раскрыли - задержаны уголовник и брюнет с татуировкой розы
Убийство уборщицы Тосненской больницы раскрыли - задержаны уголовник и брюнет с татуировкой розы
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказал, от какого хлеба лучше отказаться
В Вашингтоне на одной из станций метро поезд сошел с рельсов
Врач назвал причину высокой смертности от ковида в России
В ДТП на проспекте Большевиков пострадал водитель
Юрист рассказал, что делать людям с противопоказаниями к вакцинации
Мясников рассказал, что ежедневно человек должен пить минимум пол-литра воды
На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение
Госдеп ожидает паритета по числу сотрудников посольств США и России