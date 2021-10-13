В работе Telegram зафиксирован глобальный сбой

В среду, 13 октября, в работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу приложения.

Неполадки наблюдаются также в работе приложения и соединении с сервером.

Больше всего жалоб поступило из России, США, Великобритании, Германии. Также жалуются на неполадки пользователи других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.