В Пулково задержали один авиарейс в среду

В Пулково задержали один рейс . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали один рейс . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково задержали один рейс в Худжанд. Причины задержки не уточняются.

Так, с опозданием отправился рейс U6 2641. Изначально самолет авиакомпании «Уральские Авиалинии» должен был подняться в небо в 05:55, но вылет перенесли на 7:00.. Причины задержки не уточняются.

Как сообщили на сайте аэровокзала, все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее в Пулково с вылетом задержали семь самолетов.

Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Липецка, Минеральных Вод, Казани, Калининграда, Москвы и Воронежа. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково раскрыли кражу часов стоимостью почти 1 млн рублей.