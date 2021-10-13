Сегодня в Петербурге ожидается небольшой дождь

Теплые деньки в городе подошли к концу. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Теплые деньки в городе подошли к концу. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня днем на улицах Петербурга может наблюдаться небольшой дождь.

Теплые деньки в городе подошли к концу. На смену им приходит прохладная ноябрьская погода. Ночи стали достаточно холодными от 4 до 6 градусов тепла. Днем температура воздуха, конечно, теплее — +9, +11 градусов.

Атмосфера на улице ожидается облачная, но с прояснениями. Атмосферное давление при этом существенно меняться не будет. Ветер слабый и южных направлений.

Горожанам пора начинать утепляться. В такую погоду вероятность подхватить простуду или грипп существенно повышается. Но если соблюдать меры предосторожности, то шансы заболеть несколько снизятся.

Наступает пора для теплых горячительных напитков и теплых пледов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что для согревания лучше употреблять горячие напитки, а не алкоголь.