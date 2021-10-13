Китай исследует 1000 образцов крови из начальной точки заражения COVID

Китайские ученые проведут исследования нескольких десятков образцов крови из города Уханя с целью обнаружения источника COVID-19. Там началось заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на органы здравоохранения КНР.

В феврале исследователи Всемирной организации здравоохранения определили около 200 тысяч образцов крови, включающие и образцы 2019 года сроки которых уже скоро начнут истекать. Они могут содержать антитела к новому коронавирусу. Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщил, что сейчас идет подготовка к исследованию, отметив, что оно начнется по истечении двухлетнего срока.

Однако при исследовании возможны сложности с подлинностью и репрезентативностью образцов крови, по мнению Уильяма Шаффнера, профессора медицинского факультета Университета Вандербильта. Он считает, что образцы должны быть доставлены из Уханя в Женеву или иное нейтральное место, чтобы эксперты ВОЗ могли провести независимое исследование.

Китайские власти объяснили, что раньше образцы крови нельзя было исследовать, так как они могли пригодиться в качестве доказательства в суде, связанном с донорством крови. Доцент эпидемиологии Колумбийского университета Морин Миллер в беседе с CNN заверила, что образцы «абсолютно точно будут содержать жизненно важные данные». Она считает, что наблюдать за процессом исследования должны квалифицированные иностранные специалисты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что медики не рекомендуют прививаться от COVID-19 «ЭпиВакКороной» людям с тяжелыми аллергическими и онкологическими заболеваниями.