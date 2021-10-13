Людям с онкологическими заболеваниями и аллергией нельзя использовать «ЭпиВакКорону»

На сайте «Стопкоронавирус.рф» опубликован список противопоказаний к российским вакцинам от коронавирусной инфекции. Врачи не рекомендуют прививаться «ЭпиВакКороной» людям с тяжелыми аллергическими и онкологическими заболеваниями.

С аллергией, первичным иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями, беременностью и периодом грудного вскармливания делать вакцину строго нельзя. Также препорат противопоказан несовершеннолетним.

«ЭпиВакКорона» не рекомендуется людям с гиперчувствительностью к таким компонентам, как например, гидроокись алюминия. Пациентам с реакцией или поствакцинальным осложнением такую прививку тоже лучше не ставить. При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострениях хронических болезней вакцины нужно избегать. Если же прививка сделана, то необходимо посоветоваться с лечащим врачом. При нетяжелой вирусной инфекции и болезнях ЖКТ делать вакцину хоть и можно, но при отсутствии повышенной температуры.

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