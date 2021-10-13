Стало известно, какой будет единая вакцина от COVID-19 и гриппа

В основе новой единой вакцины и от коронавируса, и от гриппа окажется вирус А и В. Это является отличием препарата от "ЭпиВакКороны". Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В основе новой единой вакцины и от коронавируса, и от гриппа окажется вирус А и В. Это является отличием препарата от "ЭпиВакКороны". Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В основе новой единой вакцины и от коронавируса, и от гриппа окажется вирус А и В. Это является отличием препарата от «ЭпиВакКороны». Об этом сообщили «Известия» ссылаясь на новосибирский научный центр.

Новосибирский научный центр «Вектор» сообщил, что новой вакцине от двух инфекций (коронавирус и грипп) нужно пройти много этапов изучения, в числе которых доклинические исследования. Сейчас препарат проходит лабораторные испытания.

Новая вакцина каждый сезон будет корректироваться под новые штаммы как гриппа, так и коронавируса благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики.

Однако специалисты ВОЗ обратили внимание на рекомендацию тщательной оценки эффективности одновременного использования препаратов и от коронавируса, и от гриппа. Эксперты предупредили, что вакцинация только от одного из вирусов никак не снижает тяжесть течения другого заболевания, так как вырабатываются разные антитела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что увеличивающиеся число смертей среди пациентов с коронавирусом по России связано с поздним обращением людей к врачам.