В Петербурге сегодня днем средняя загруженность дорог

В Петербурге сегодня днем средняя загруженность дорог
По данным, предоставляемым "Яндекс.Картами", в городе с 11 до 12 наблюдаются трехбалльные пробки, а начиная с 13 часов плотность вырастет на один балл. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петербурге на сегодня наблюдается средняя загруженность дорог в ближайшие часы.

«Красные участки» на карте присутствуют, но не в плотном узоре. По данным, предоставляемым «Яндекс.Картами», в городе с 11 до 12 наблюдаются трехбалльные пробки, а начиная с 13 часов плотность вырастет на один балл.

Затруднено движение на 8-ой и 9-ой Советской улице, набережной Крюкова канала, Ковенском переулке, Метавском переулке, Приморском проспекте, Трамвайном проспекте, улице профессора Попова, улице Одоевского, улице Вокка. Плотное движение на Шуваловском проспекте от Южной улицы до Александровской улицы, на Манежной улице, Пикаловом мосту.

Пробки и затруднения на дорогах образовались из-за большого количества перекрытия движения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице ограничат движение на дамбе до конца текущего месяца.

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В Петербурге сегодня днем средняя загруженность дорог
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