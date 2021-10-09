В Петербурге будет ограничено движение на дамбе до конца октября

В Петербурге будет ограничено движение на дамбе до конца октября. Фото: Дирекция КЗС

В Петербурге будет ограничено движение на дамбе до конца октября. Фото: Дирекция КЗС

В Санкт-Петербурге ограничат движение на дамбе до конца текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

В связи с ремонтными работами асфальтобетонного покрытия в период с 11 по 31 октября автомобильное движение будет ограничено на участках 117 км -141 км САД с Невской и Финской стороны. Некоторые полосы будут перекрыты, но попеременно.

Пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим, который будет действовать на участке во время проведения дорожных работ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня в 6 утра Биржевой мост закрыли на капитальный ремонт до ноября 2022 года.