Скряга, эгоист, ревнивец: пять невыносимых мужчин по знаку зодиака

Если ваши отношения не складываются, то вполне возможно, что вам попался сложный мужчина, с которым не так-то легко наладить контакт.

Представители одного и того же знака зодиака довольно часто имеют общие черты. Кто-то отлично ладит с людьми, кто-то отличается любознательностью, а ребята, о которых мы поговорим сегодня, бывают невыносимыми в отношениях.

Дева

Если ваш партнер Дева, то вполне возможно, что он зануда и обожает все контролировать. Мужчины этого знака зодиака живут по четкому плану и ненавидят всех, кто им в этом мешает. Они много критикуют, при этом полагая, что не делают никакого зла и просто произносят очевидные факты. Терпеть такое способна далеко не каждая женщина – да и нужно ли?

Также Девы отличаются ревнивостью и подозрительностью – обычно на пустом месте. Но есть у представителей знака зодиака и плюс, позволяющий им уравновесить недостатки: Девы быстро отходят и обычно готовы к примирению без лишних конфликтов.

Рак

Раков принято считать отличными друзьями и партнёрами. Они, как никто, романтичны и чувствительны. В этом и кроется главная проблема – представители знака зодиака, обладающие тонкой душевной организацией, бывают довольно капризными, а иногда и истеричными. Их эмоциональность становится причиной ревности и манипуляций.

Козерог

Еще один любитель контроля – мужчина-Козерог. Он действует по четкому плану, и его мало волнует, что об этом думают окружающие. Представитель знака зодиака контролирует не только свою жизнь, но и жизнь своих близких. Козерог не будет долго подбирать слова и скажет ровно то, что думает. Если что-то идет не так, то представитель знака зодиака гневается – это отражается на всех его близких. Также Козероги отличаются жадностью – им довольно сложно расставаться с деньгами.

Водолей

Представителям знака зодиака обычно все равно, есть ли у них отношения или даже семья. Жизнь Водолея от этого никак не меняется – он занимается ровно тем же, чем и до появления второй половинки. Многим женщинам с такими партнерами некомфортно, наверное, именно поэтому Водолеи часто разводятся.

Представитель знака зодиака также отличается любовью к громким скандалам. Водолеи могут устроить драму на пустом месте – в ожесточенном конфликте они не станут следить за языком.

Овен

Овны не умеют расслабляться и имеют высокие требования не только к себе, но и окружающим. Они не терпят слабостей и промахов своих партнерш. Женщине, выбравшей Овна, придется всю жизнь соответствовать его завышенным ожиданиям.

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