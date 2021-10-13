Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео

Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео
В жесткой аварии погибла женщина. Фото: скриншот Вконтакте

Камеры видеонаблюдения засняли момент ДТП со смертельным исходом, в которое попал автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак.

Об этом сообщает RT. На кадрах видно, как на трассе сталкиваются микроавтобус и легковой автомобиль, последний после столкновения отлетел в пассажирский автобус. Момент автомобильной аварии зафиксировали и камеры в автобусе.

Напомним, ДТП с участием Собчак произошло в субботу, 9 октября, на трассе, ведущей из Адлера в Сочи. Микроавтобус Mercedes S500, в котором находилась Собчак, по неустановленной причине оказался на встречной полосе. Иномарка столкнулась с Volkswagen, который отбросило в автобус.

В результате аварии на месте погибла 35-летняя женщина, еще два человека оказались в больнице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собчак в шоке после трехчасового допроса: «Я понимаю, для чего это делается».

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