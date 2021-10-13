В Гатчинском районе планируют построить аэропорт «Сиверский»

Перминов отметил, что этот инфраструктурный проект важен для Ленобласти и Гатчинского района с точки зрения инвестиций. Фото: пресс-служба Перминова

Перминов отметил, что этот инфраструктурный проект важен для Ленобласти и Гатчинского района с точки зрения инвестиций. Фото: пресс-служба Перминова

Сенатор от Ленобласти, зампред комитета СовФеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов направил в Минтранс вопросы по проекту строительства в Ленобласти аэропорта «Сиверский».

Перминов отметил, что этот инфраструктурный проект важен для Ленобласти и Гатчинского района, где планируют построить аэропорт, с точки зрения инвестиций. По его словам, Воздушный кодекс не может дать прямых ответов на вопросы о титуле специальных сооружений и имущества, которые входят в аэропортные комплексы.

На парламентских слушаниях Перминов попросил дать письменный ответ на вопросы по реализации восстановления аэропорта в Ленобласти, чтобы ускорить воплощение авиапроекта.

Сенатор отметил, что в советское время аэродром «Сиверский» включал мощные посадочные полосы для дальней авиации. Теперь частный инвестор собирается воссоздать полосы и создать условия для бизнес- и карго-авиации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Перминова назначили замглавы комитета Совфеда по регламенту.