В Гатчинском районе планируют построить аэропорт «Сиверский»

В Гатчинском районе планируют построить аэропорт &#171;Сиверский&#187;
Перминов отметил, что этот инфраструктурный проект важен для Ленобласти и Гатчинского района с точки зрения инвестиций. Фото: пресс-служба Перминова

Сенатор от Ленобласти, зампред комитета СовФеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов направил в Минтранс вопросы по проекту строительства в Ленобласти аэропорта «Сиверский».

Перминов отметил, что этот инфраструктурный проект важен для Ленобласти и Гатчинского района, где планируют построить аэропорт, с точки зрения инвестиций. По его словам, Воздушный кодекс не может дать прямых ответов на вопросы о титуле специальных сооружений и имущества, которые входят в аэропортные комплексы.

На парламентских слушаниях Перминов попросил дать письменный ответ на вопросы по реализации восстановления аэропорта в Ленобласти, чтобы ускорить воплощение авиапроекта.

Сенатор отметил, что в советское время аэродром «Сиверский» включал мощные посадочные полосы для дальней авиации. Теперь частный инвестор собирается воссоздать полосы и создать условия для бизнес- и карго-авиации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Перминова назначили замглавы комитета Совфеда по регламенту.

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В Гатчинском районе планируют построить аэропорт «Сиверский»
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