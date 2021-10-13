Бизнес-омбудсмен порассуждала на тему продажи алкоголя по QR-кодам

По мнению бизнес-омбудсмена, эффективной мерой для прививичной кампании стало бы введение QR-кодов не только на продажу алкоголя, но и на поездки в такси. Фото: Facebook Анастасии Татуловой

По мнению бизнес-омбудсмена, эффективной мерой для прививичной кампании стало бы введение QR-кодов не только на продажу алкоголя, но и на поездки в такси. Фото: Facebook Анастасии Татуловой

Татулова считает, введение QR-кодов для покупателей алкоголя стало бы стимулом для россиян вакцинироваться, сообщает радио «Говорит Москва».

В эфире радио омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова заявила, что разрешение приобрести спиртное по QR-кодам простимулировало бы сограждан сделать прививку от коронавирусной инфекции. Возможно, это повлияло бы на заболеваемость, рассуждает общественный деятель. Однако до этого не дойдет, уверена Татулова.

«Отними у народа спиртное — это будет народное волнение», — считает она.

Кроме того, эффективной мерой, по ее мнению, стало по введению кодов не только на продажу алкоголя, но и на поездки в такси. Омбудсмен заявила, что повтор сценария с введением системы QR-кодов для посетителей общепитов станет губительно для ресторанного бизнеса. Она сравнила краткую передышку после отмены кодов, с «глотками воздуха» утопающего между волнами.

«Только попытались закрыть предыдущие убытки, и уже наступили следующие», — обрисовала происходящее Татулова.

Согласно статистике из регионов, где ввели систему кодов, выручка упала на 80-90%, повторяя сценарий столичных ресторанов в пандемию. Параллельно идет отток кадров в ресторанном бизнесе. В зимний период веранды не спасут, удар предстоит держать серьезный, говорит Анастасия Татулова. Повышение цен тоже не лучший выход, они и так поднялись на 40% за последние шесть месяцев. Отрасль находится в зоне риска, констатирует Татулова.

Напомним, Gazeta.SPb писала, инфекционист Малышев назвал причиной роста заболеваний ковидом в стране нежелание сограждан соблюдать противоэпидемические правила. Он отметил, что россияне не находят нужным носить даже защитные маски.