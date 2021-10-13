Инфекционист Малышев назвал причины подъема заболеваемости COVID-19 в России

Инфекционист Малышев назвал причины подъема заболеваемости COVID-19 в России
Россия находится в конце списка по прививкам из 100 стран. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Врач-инфекционист Николай Малышев объяснил рост заболеваемости ковидом в России.

Эксперт отметил, что россияне не хотят соблюдать противоэпидемические правила. По его словам, люди даже считают ненужным ношение масок. Он также связал рост подъема заболеваемости ковидом с окончанием каникул и возвращением из отпусков.

Однако главная причина, считает специалист, это — недостаточная вакцинация. Так, Малышев напомнил россиянам, что Россия находится в конце списка по прививкам из 100 стран.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эффективность отечественной однокомпонентной вакцины от ковида «Спутник Лайт» против дельта-штамма равна 70% в течение трех месяцев. Об этом заявили сегодня, 13 октября, в РФПИ. При этом введение этой вакцины в качестве бустера при использовании до этого других вакцин дает эффективность до 83% против дельта-штамма.

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